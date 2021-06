Koeman blijft toch trainer van Barcelona, functie voor Cruijff in organisatie

Nu de positie van Koeman is veiliggesteld, lijkt het ook een kwestie van tijd dat de transfers van Georginio Wijnaldum en Memphis Depay naar Camp Nou worden afgerond. Beide Oranje-internationals zijn aankomende zomer transfervrij, dus voor het financieel geplaagde Barcelona buitenkansjes. Diverse media berichtten al dat de spelers een akkoord naderden met de club.

De soap rond Ronald Koeman bij Barcelona is voorlopig ten einde. De Catalanen hebben de zoektocht naar een nieuwe trainer beëindigd, waarna voorzitter Joan Laporta in een overleg heeft laten weten dat het doorlopende contract van de Nederlander wordt gerespecteerd.

Winkels: 'Koeman en staf beginnen in elk geval aan het nieuwe seizoen' - NOS

De positie van de 58-jarige Koeman stond hevig ter discussie nadat Barcelona afgelopen seizoen alleen de Copa del Rey had weten te winnen. In de competitie werd in de slotfase de titel verspeeld en Europees speelde Barça geen rol van betekenis.

De in maart gekozen Laporta twijfelde openlijk of Koeman de club weer naar de Europese top kon loodsen.

Wat dan weer in het voordeel van Koeman werkte, was dat hij vanwege de financiële situatie amper gelegenheid kreeg het elftal naar zijn hand te zetten. Bovendien wilde sterspeler Lionel Messi vorig jaar nog vertrekken, dus ook kan worden gesteld dat Koeman het naar omstandigheden helemaal nog niet zo slecht heeft gedaan.

Mede door alle wilde speculaties in de Spaanse media kreeg de zaak-Koeman bijna dagelijks weer een andere wending.

