Brandende bestelbus in fietsenwinkel Nijmegen

In een fietsenwinkel in Nijmegen heeft vanochtend vroeg een brand gewoed. De brandweer trof bij aankomst een brandende bestelbus in de winkel aan, meldt Omroep Gelderland.

De pui van de winkel ligt helemaal open. Een lokale videocorrespondent zegt tegen de omroep dat het busje naar binnen is gereden. Een aantal e-bikes raakte beschadigd door de vlammen. Over verdere schade en eventuele gewonden is nog niets duidelijk.

Volgens de regionale krant De Gelderlander staat het pand op naam van dezelfde ondernemer van een e-bike-fabriek in Cuijk. Daar woedde in januari een soortgelijke brand. Dat pand brandde compleet af nadat ook daar een auto naar binnen was gereden.

De politie wil nog niet zeggen of er een verband is tussen de twee zaken. "Het onderzoek loopt op dit moment volop. Op dit moment kunnen we niets zeggen over oorzaken of motieven. Dat maakt allemaal onderdeel uit van het onderzoek", meldt een woordvoerder. Er is ook nog geen verdachte in beeld.