Ploumen en Klaver tegen Hoekstra: niet alleen maar nee zeggen

PvdA-leider Ploumen heeft uitgehaald naar het CDA. Na een gesprek met informateur Hamer zei ze over fractievoorzitter Hoekstra: "Houd op met al die schijnbewegingen en alleen maar nee zeggen. Hoekstra zegt steeds: 'vooruit met de geit', maar ik laat het aan jullie verbeelding over of die geit ook onderweg is."

Hoekstra en ook VVD-leider Rutte zien weinig in een coalitie waarin zowel PvdA als GroenLinks zit. Ploumen herhaalde juist dat ze samen met GroenLinks in een kabinet wil.

Rollebollend over Binnenhof

GroenLinks-leider Klaver sloot zich bij de kritiek van Ploumen op het CDA aan: "Bij voorbaat weglopen en zeggen dat je partijen te links vindt, past niet bij de tijd waar we nu in zitten." Volgens Klaver zegt Hoekstra vooral wat hij níet wil en moet het gaan over wat hij wél wil.

Ploumen en Klaver benadrukten dat het in de formatie nu echt over de inhoud moet gaan.

Segers: eerste verantwoordelijkheid voor grootste partijen

Hamer ontvangt vandaag weer diverse fractievoorzitters afzonderlijk. Een van hen was ChristenUnie-voorman Segers. Die herhaalde dat je bijvoorbeeld over het herstelbeleid met veel meer partijen kan praten dan alleen maar met partijen die in het kabinet komen.

Segers zei over dat laatste: "De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de grootste partijen, daarna moet je langzaam naar beneden en dan merk ik vanzelf wel of ze bij ons komen." Segers gaat er niet van uit dat hij "aan de beurt komt", al sluit hij het ook niet uit.