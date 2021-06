Gevaren van Jong Duitsland: man van 45 miljoen, speler van het jaar en stoomtrein

Ridle Baku (rechts) en Lukas Nmecha vieren feest - AFP

Jong Oranje heeft na de stunt tegen Frankrijk, afgelopen maandag, ook in de halve finales de underdogrol. De formatie van bondscoach Erwin van de Looi treft donderdagavond op het Europees kampioenschap in Hongarije een oude bekende: Jong Duitsland. De landen speelden eind maart in de groepsfase ook tegen elkaar (1-1) en in die wedstrijd sprong vooral de gigantische blunder van de Duitse doelman Finn Dahmen erbovenuit. De reservekeeper van FSV Mainz taxeerde vlak na rust een terugspeelbal helemaal verkeerd, waardoor Justin Kluivert eenvoudig kon scoren. Bekijk hieronder de samenvatting van Jong Oranje-Jong Duitsland (1-1) in de groepsfase van het EK voetbal.

Bekijk hier de samenvatting van Jong Duitsland-Jong Oranje (1-1) - NOS

"Hij werd deze week in de kwartfinales overigens de held van de Duitsers tegen Denemarken, door in de penaltyreeks de beslissende strafschop te keren", aldus Arman Avsaroglu, die Jong Oranje deze week in Hongarije op de voet volgt. De NOS-voetbalcommentator denkt dat Oranje heeft geleerd van de eerdere ontmoeting met de Duitse ploeg. "Het resultaat was goed destijds, maar dat gold niet voor het spel van Nederland", zegt Avsaroglu. "Ze speelden moeizaam. Oranje kwam toen sowieso moeilijk op gang in het toernooi."

Nederland-Duitsland live bij de NOS De wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Duitsland is donderdag vanaf 20.25 uur live te zien op NPO 3, NOS.nl en de NOS-app. De analyse wordt verzorgd door Ibrahim Afellay en Theo Janssen. Ook is de halve finale te volgen via een liveblog op NOS.nl en via NPO Radio 1.

Volgens Avsaroglu is Jong Duitsland echter nu ook niet in zijn element. "Zij zijn een van de favorieten, maar tegen Denemarken ging het moeizaam. Ook in de groepsfase waren ze niet echt overtuigend." En dat is een understatement. Jong Duitsland keek in de kwartfinales tegen de Denen tot aan de 88ste minuut tegen een 1-0 achterstand aan, om vervolgens na strafschoppen alsnog te winnen.

De Duitsers hebben voor de staf van Jong Oranje weinig geheimen, maar Avsaroglu denkt dat drie spelers bij de tegenstander extra aandacht verdienen: Ridle Baku (VfL Wolfsburg), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) en Lukas Nmecha (Manchester City). "Baku is een rechtervleugelverdediger en speelde dit seizoen alle wedstrijden bij Wolfsburg. Het zegt natuurlijk wel iets over je status bij een club die komend seizoen Champions League gaat spelen", aldus Avsaroglu. "Het seizoen ervoor speelde hij ook vrijwel alles bij Mainz. Het is dus al een ervaren jongen." Bayern München De jonge voetballer maakte dit seizoen dusdanig veel indruk dat hij door de Duitse media direct in verband werd gebracht met Bayern München. "Ik denk dat Baku niet naar ons komt. Ik zou ook niet weten waarom, want dit is pas zijn eerste seizoen bij Wolfsburg. Hij voelt zich daar prettig, denk ik", reageerde nieuwbakken Bayern-trainer Julian Nagelsmann op een mogelijke komst van de voetballer met Congolese roots. Baku, die in november 2020 al zijn debuut voor het Duitse A-elftal te pakken had, ging aanvankelijk door het leven als Bote Nzuzi Baku. Hij kreeg van zijn vader de bijnaam 'Ridle', aangezien Baku senior groot fan was van oud-aanvaller Karl-Heinz Riedle. Baku junior koos er vervolgens voor om 'Ridle' als officiële voornaam te gebruiken.

Ridle Baku - AFP

Florian Wirtz is een van de paradepaardjes van Bayer Leverkusen. De marktwaarde van de 18-jarige aanvallende middenvelder wordt door transfermarkt.nl geschat op 45 miljoen euro en hij is daarmee de 'duurste' speler in de selectie. Ter vergelijking: bij Oranje is dat Sven Botman met 28 miljoen euro. Oppassen voor Oranje Wirtz zat in maart al bij de A-selectie van Joachim Löw, maar wacht nog op zijn interlanddebuut. "Dit is precies zo'n speler die op termijn bij Bayern München of Borussia Dortmund gaat spelen. Hij heeft dit seizoen vrijwel alles gespeeld bij Leverkusen, dat zegt genoeg over zijn kwaliteiten." Avsaroglu vervolgt: "Wirtz miste door zijn selectie voor de A-ploeg de groepsfase in maart, maar is nu in de knock-outfase een gevaarlijke speler waar Oranje echt voor moet oppassen." Met 17 jaar en 34 dagen was Wirtz vorig jaar de op een na jongste doelpuntenmaker in de Bundesliga. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) heeft met 16 jaar en 28 dagen het record in handen.

Florian Wirtz - Pro Shots

Lukas Nmecha is de derde man waar Oranje vanavond voor moet oppassen. De centrumspits is eigendom van Manchester City, maar maakte dit seizoen als huurling furore bij Anderlecht met 21 goals in 41 officiële wedstrijden. "Anderlecht wil hem graag overnemen, maar ze hikken tegen de hoge vraagprijs van Nmecha aan", weet Avsaroglu. "En op het EK is hij met drie goals topscorer van de Duitse ploeg. Hij scoorde onder meer tegen Oranje." Meeste minuten Nmecha kende, zoals zoveel voetbaltalenten van Manchester City, diverse verhuurperiodes. Bij Preston North End, VfL Wolfsburg en Middlesbrough kwam hij al in actie, maar hij beleefde bij Anderlecht zijn doorbraak. De speler met een Nigeriaanse vader en een Duitse moeder kwam dit seizoen tot de meeste speelminuten bij Anderlecht: 3.434.