Ook dit jaar geen Indonesische pelgrims naar hadj in Saudi-Arabië

Ook dit jaar zullen vanuit Indonesië geen pelgrims naar Saudi-Arabië gaan voor de hadj, de belangrijkste islamitische bedevaart. De Indonesische minister van Religieuze Zaken heeft bekendgemaakt dat het besluit is genomen omdat de coronapandemie nog niet onder controle is. Nergens op de wereld wonen zo veel moslims als in Indonesië.

De hadj begint over zes weken, maar hoe die eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Saudi-Arabië heeft eerder gezegd dat er net als vorig jaar speciale voorwaarden zullen gelden, maar details zijn nog niet bekendgemaakt. Wel werd eerder gezegd dat alleen gevaccineerde pelgrims worden toegelaten.

Nog geen quota

Saudi-Arabië besloot eerder voor de umrah, een kleinere bedevaart, ook alleen pelgrims toe te laten die al waren gevaccineerd of die een coronabesmetting hadden doorgemaakt. Veel landen wachten op een besluit over de quota aan buitenlandse pelgrims die bij de hadj zullen worden toegelaten.

Normaal geldt een maximum van 0,1 procent van de moslimbevolking van een land, maar dat zal dit jaar bijna zeker anders zijn. Vorig jaar deden maar enkele duizenden pelgrims aan de hadj mee, allemaal uit Saudi-Arabië zelf. In 2019, het laatste jaar van voor de coronapandemie, deden er bijna 2,5 miljoen moslims aan mee.