Aruba boekt zijn eerste zege in WK-kwalificatie onder interim-coach Menzo

Aruba heeft zijn eerste punten gepakt in de huidige WK-kwalificatie. Met technisch directeur Stanley Menzo nog steeds als interim-bondscoach op de bank werd veerkracht getoond op bezoek bij het team van de Kaaimaneilanden (1-3).

Een nieuwe trainer heeft Aruba nog niet, maar wel verscheen er een nieuw gezicht op het veld. Darryl Bäly maakte zijn debuut, een verdediger die in het verleden actief was voor Telstar en FC Volendam.

Ondanks die versterking kwam Aruba na een halfuur wel op achterstand, maar via Joshua John en Terence Groothusen werd de schade nog voor rust gerepareerd. John, die afgelopen seizoen met VVV-Venlo degradeerde uit de eredivisie, zette een kwartier voor tijd de eindstand op het bord.

Canada en Suriname favorieten

Aruba speelt ondanks de overwinning maar een bescheiden rol in de kwalificatiepoule. Canada en Suriname en de grote favorieten om de groepswinst, die volstaat voor een plek in de volgende ronde richting het WK in Qatar.

Suriname speelt komende week tegen Bermuda en Canada, ook Aruba treft de Canadezen nog.