Vaak hoofdrol voor Kemperman bij EK’s hockey: 'Nu opstapje naar mooie zomer'

Dat begint al in 2009, kort nadat Kemperman als tot dan toe jongste speler ooit zijn Oranje-debuut heeft gemaakt. Nederland komt op het EK in eigen land niet verder dan de derde plaats, maar Kemperman maakt indruk. "Onthoud die naam", spreekt radiocommentator Geerhard de Grooth, "die Kemperman gaat een hele grote worden."

Ook in 2013 is Duitsland te sterk voor Nederland, dit keer in de halve finales. Het levert Oranje veel kritiek op. Kemperman heeft zich daar naar eigen zeggen niet door van de wijs laten brengen. "We wisten zelf dondersgoed wat er aan de hand was binnen de ploeg. Die mensen die van buitenaf wat riepen... Ach, die hadden geen idee."

Op het EK van 2011 in Mönchengladbach helpt Kemperman Nederland met een goal in de halve finale tegen België aan een ticket voor de finale, maar die gaat vervolgens verloren tegen het gastland.

"Dat maakte wel wat los ja. We wilden gewoon niet nog een keer een finale verliezen. Eindelijk werd ons harde werken een keer beloond. Dat was heel emotioneel."

Maar aan al die frustraties wordt in Londen op emotionele wijze een einde gemaakt. In de finale overklast Oranje de Duitsers met 6-1, waarna Kemperman, net als Hertzberger, zijn tranen de vrije loop laat.

Maar hét moment dat de internationale carrière van Kemperman definieert, moest toen nog komen. Dat vindt plaats tijdens de EK-finale van 2017. Tot halverwege het derde kwart lijkt Nederland op een nederlaag af te stevenen tegen België, dat comfortabel leidt met 2-0. Met een vlammend schot kantelt Kemperman echter de hele wedstrijd.

De goal die alles verandert

"Ja, ik schoot hem heerlijk binnen", glundert Kemperman als zijn gedachten teruggaan naar die goal. "Het stadion ontplofte gigantisch. Dat was echt kippenvel. En het gekke was: we stonden nog steeds achter, maar iedereen in het stadion voelde toen ineens dat we die wedstrijd gingen winnen." En zo geschiedde.

In 2019 is Kemperman ook van de partij, maar niet op het veld. Bondscoach Max Caldas passeert hem en ook Valentin Verga vanwege hun keuze om eerder dat jaar in de Maleisische competitie te spelen in plaats van op trainingskamp te gaan met de nationale ploeg. Vanaf de tribune ziet Kemperman hoe Nederland pijnlijk wordt uitgeschakeld door Spanje.

"Maar ik zat daar echt niet met stiekem gebalde vuisten op de tribune hoor. Integendeel, want ik zag mijn vrienden eraf gaan tegen Spanje. Al zat ik er wel met een dubbel gevoel, want liever had ik natuurlijk op het veld gestaan."