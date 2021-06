Voetbalpodcast #154: 'Maak me zorgen om Oranje, vond het echt verschrikkelijk'

Bondscoach Frank de Boer - ANP

Op de valreep heeft het Nederlands elftal tijdens zijn trainingskamp in Portugal een nederlaag voorkomen in de oefenwedstrijd tegen het bescheiden Schotland (2-2), dat nog zeven spelers miste ook. "Ik maak me wel zorgen, ik vond het echt verschrikkelijk", zegt Oranje-volger Jeroen Stekelenburg in de NOS Voetbalpodcast, waarin ook Jeroen Elshoff en Frank Snoeks aanschuiven bij Arno Vermeulen. "Als je 5-3-2 gaat spelen, dan hoop je toch dat het achterin staat als een huis." Snoeks snapt evenmin weinig van de keuze van bondscoach Frank de Boer om zo verdedigend te spelen. "Hij heeft het DNA van 4-3-3, daar is hij ook altijd in zijn voetbaldagen een voorstander van geweest. Volgens mijn bestond er voor hem als voetballer geen ander systeem. De grote gemene deler is dat 5-3-2 pas ging werken als het was omgeschakeld in 4-3-3."

De NOS Voetbalpodcast is hier te beluisteren. Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app.

Volgens Stekelenburg baseert De Boer zich op die ene wedstrijd tegen Italië in Bergamo, toen een sterk Oranje in die formatie 1-1 speelde. De Boer lag toen hevig onder vuur na een slechte start als bondscoach. "Die wedstrijd heeft hem ook veel krediet opgeleverd bij de spelers, is ontzettend belangrijk geworden voor hem", weet Stekelenburg. "Dat heeft ergens een zaadje geplant, daar blijft hij nu aan vasthouden."

Quote Wat is er eerder geweest? Dit programma? Of de wens om dit systeem te gaan spelen? Commentator Frank Snoeks begrijpt niets van de keuze om tegen Schotland in een 5-3-2-formatie aan te treden