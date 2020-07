Rechtbank openbaart documenten over relatie Epstein en Ghislaine Maxwell

Op verzoek van de rechtbank in New York zijn zo'n tachtig documenten openbaar gemaakt over de omgang die Ghislaine Maxwell had met Jeffrey Epstein en met een van haar beschuldigers. Maxwell, vertrouwelinge en ex-vriendin van Epstein, wordt verdacht van medeplichtigheid aan kindermisbruik.

De vrijgegeven documenten horen bij een civiele rechtszaak uit 2015. Die zaak werd aangespannen door Virginia Giuffre, een van de vrouwen die de inmiddels overleden Epstein ervan beschuldigde haar als seksslavin te hebben gebruikt.

Tussen het openbaar gemaakte materiaal zitten onder meer vluchtlogboeken van de privéjets van Epstein en politierapporten uit Palm Beach in Florida, waar Epstein een villa had en met regelmaat meisjes zou hebben laten langskomen voor erotische massages. Volgens Giuffre was Maxwell degene die haar en andere jonge vrouwen daarvoor ronselde.

Ook e-mailcorrespondentie tussen Epstein en Maxwell maakt deel uit van de documenten. In een van de e-mails schrijft de miljonair aan zijn ex-vriendin: "Je hebt niets verkeerd gedaan en ik wil je dringend verzoeken om je ook zo te gedragen." Epstein raadde Maxwell aan om zich met opgeheven hoofd in het openbaar te vertonen, "en niet als een vluchtende veroordeelde."

Verklaring over seksleven

Maxwell werd begin deze maand gearresteerd in haar huis in de Amerikaanse staat New Hampshire. Daar hield de Britse socialite zich al bijna een halfjaar schuil. Ze zit op dit moment in een gevangenis in Brooklyn. Haar verzoek om op borgtocht vrij te komen werd door de rechter afgewezen.

Donderdag diende Maxwell nog een verzoek in bij de rechtbank om het vrijgeven van twee aanvullende documenten te blokkeren. Het gaat om een verklaring uit 2016 over haar seksleven en een verklaring van een niet nader genoemde aanklager van Epstein.

Advocaten van Maxwell zeiden dat het openbaar maken van de verklaring over haar seksleven het "moeilijk, zo niet onmogelijk" zou kunnen maken om een onpartijdige jury te vinden voor haar strafproces. Het hof van beroep moet nu beslissen of de twee documenten alsnog worden vrijgegeven.