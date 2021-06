Arriva wil nachttreinen vanuit Maastricht en Groningen naar Randstad

Spoorbedrijf Arriva wil vanaf 2023 twee nachttreinen laten rijden vanuit Groningen en Maastricht naar Schiphol. Dat zegt directeur Anne Hettinga in een interview met NRC. In eerste instantie zullen de treinen één keer per week rijden.

Arriva heeft een verzoek voor de nachttreinen ingediend bij toezichthouder ACM. Dat is de eerste stap, daarna gaan ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zich erover buigen.

Monopolie doorbreken

De vervoerder heeft geen concessie voor nachttreinen, maar wil gebruikmaken van de open toegang tot het spoor. Vanaf dit jaar is het door Europese wetgeving mogelijk om vervoer te verzorgen op spoortrajecten die al een andere gebruiker hebben. Dat mag alleen op voorwaarde dat het niet nadelig is voor de concessiehouder.

Volgens Hettinga is dat het geval. "In de nachtelijke uren rijdt er geen trein op dit traject van het hoofdrailnet en concurreert het plan niet met NS. Als dit lukt, komen de uren buiten de spits aan de orde. Stap voor stap."

Arriva wil het monopolie van NS doorbreken op het zogenoemde hoofdrailnet. De Deutsche Bahn-dochter is al de grootste concurrent van NS en verzorgt het regionale treinvervoer in Noord- en Oost-Nederland en in Limburg.