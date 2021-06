NASA kondigt twee nieuwe missies naar 'hels' Venus aan

NASA wil voor het eerst in tientallen jaren weer naar Venus. Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap heeft tussen 2028 en 2030 twee nieuwe missies gepland naar de planeet die het dichtst bij de aarde staat. Voor elke missie is 500 miljoen dollar uitgetrokken, omgerekend 410 miljoen euro.

De Amerikanen willen onder meer de atmosfeer van Venus bestuderen en erachter komen hoe die is ontstaan. Daardoor moet ook duidelijk worden of er ooit een oceaan op de planeet was en daarmee of er leven mogelijk was. Een kleine sonde zal door de atmosfeer afdalen om de gassen erin te onderzoeken. De tweede missie gaat het oppervlak van de planeet bekijken.

Zo kondigde NASA beide missies aan: