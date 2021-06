VS doneert ongebruikte vaccins aan Covax • Wereldwijd 2 miljard prikken gezet

Vanaf dit weekend mogen restaurants ook binnen weer bezoekers ontvangen, maar veel horecazaken hebben moeite met het vinden van nieuw personeel. Dat meldt RTV Utrecht na een rondgang langs een aantal restaurants en cafés.

Zo spreekt Sander Haarsma Bakker van lunchroom Anne & Max van een hoofdpijndossier. "We hebben zeventien mensen in dienst, maar 90 procent daarvan is student. Zij werken één of twee dagen per week. Dan is het lastig om het rooster vol te krijgen."

Een ander pakt de zoektocht creatief aan. Restaurant Liemès organiseerde onlangs een open dag en binnenkort komt er een 'sollicitatiefestival'. "Onder het genot van een hapje, een drankje, een dj op de achtergrond kan je solliciteren", vertelt general manager Erik Nansink.

De krapte merkt ook Pieter Honing, voorzitter van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en restauranteigenaar. "We hebben onze mensen doorbetaald, maar op een gegeven moment willen ze toch gewoon werken voor hun geld en niet thuiszitten. De een is bij de GGD gaan werken, de ander is bezorger geworden en weer een ander is aan de slag gegaan bij Albert Heijn. Nu moeten we die mensen weer terug zien te halen, maar ik ben niet bang dat het probleem lang gaat duren."