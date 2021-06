Rutte: niet eerder verder versoepelen • IC-bezetting onder de 400

Eerder verder versoepelen van de coronamaatregelen is onverstandig en gaat dus ook niet gebeuren. Dat heeft demissionair premier Rutte gezegd in het coronadebat in de Tweede Kamer. Hij reageerde op een pleidooi van PVV-leider Wilders om alle beperkingen per direct los te laten.

"Corona is nog niet voorbij, maar de coronacrisis wel", betoogde Wilders. Hij wees erop dat de IC-bezettingen sterk dalen en dat de beperkingen dus helemaal losgelaten kunnen worden. "Er komt geen code zwart meer in de ziekenhuizen. Mensen willen terug naar het oude normaal."

Maar volgens Rutte lopen we in Nederland met de versoepelingen al voor op andere landen in Europa, terwijl we hier meer besmettelijke mensen hebben. Er liggen nu nog ongeveer 400 mensen met corona op de IC, terwijl ziekenhuizen pas bij 200 toekomen aan het aanpakken van de uitgestelde zorg.

Ook ging Rutte niet mee in de wens van verschillende partijen om tijdens het Europees Kampioenschap voetbal videoschermen toe te staan op terrassen. Het kabinet vreest dan een toeloop van mensen die onvoldoende afstand houden. Er wordt nog wel gekeken of later in het toernooi wel schermen toegestaan kunnen worden.