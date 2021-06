Mensen geboren in 1982 kunnen afspraak maken • Rode Kruis biedt noodhulp tot eind 2021

De politie heeft woensdagavond het strand in Noordwijk ontruimd. Het was te druk geworden in de Zuid-Hollandse badplaats, zegt de politie.

Om de drukte te controleren was de politie al met meerdere eenheden aanwezig. Desondanks was de toestroom van mensen te groot.

In de loop van de avond zorgde de drukte voor "wanonderlijkheden", aldus de politie. Bij de ontruiming van het strand is één persoon aangehouden.

Ook in Den Bosch kwam de politie in actie. Jongeren vierden een groot feest bij de Zuiderplas. Nadat de locatie was ontruimd, resteerde slechts een hoop achtergebleven rommel.