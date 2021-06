IC-bezetting onder de 400 • Alle GGD's gaan stempelen in gele boekje

Zweden heeft gefaald met zijn corona-aanpak. De infrastructuur om te testen en besmettingen te traceren kwam te langzaam op gang en ouderen werden onvoldoende beschermd. Tot die conclusies komt een parlementaire onderzoekscommissie die het coronabeleid onder de loep heeft genomen.

Opvallend genoeg wordt er niets gezegd over de beslissing van Zweden om in tegenstelling tot andere landen geen strikte lockdown in te voeren. Die leidde in het buitenland en in Zweden zelf tot veel kritiek.

"Het is duidelijk dat Zweden onvoldoende voorbereid was", zei plaatsvervangend voorzitter van de commissie Hans Ekstrom. "We kunnen leren van veel van de onderliggende fouten die we hebben geïdentificeerd."