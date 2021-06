De Jonge: één prik na besmetting volstaat • Politie beëindigt feest Den Bosch met honderden mensen

In februari zijn er in totaal 2504 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is 40 procent minder dan in januari, meldt het CBS. Dat zijn ook minder sterfgevallen dan in december en november 2020. In totaal zijn sinds het begin van de uitbraak 27.056 Nederlanders overleden aan covid-19.

Het CBS komt aan de cijfers door doodsoorzaakverklaringen van artsen te analyseren. Daarmee wordt er een completer beeld geschetst dan het RIVM kan doen, omdat het instituut afhankelijk is van gegevens die door de GGD's worden aangeleverd. De GGD's zijn niet verplicht om door te geven hoeveel mensen aan corona zijn overleden en doen dat dan ook niet iedere keer.