Chef Tokio 2021: Olympische Spelen gaan door • De Jonge: één prik na besmetting volstaat

De Olympische Spelen in Tokio gaan deze zomer sowieso door, heeft de president van het organiserende comité herhaald in een interview met een Japanse sportkrant. "We kunnen niet opnieuw uitstellen", zegt Seiko Hashimoto.

De noodtoestand werd onlangs verlengd in Japan vanwege het aantal coronabesmettingen in het land. Uit peilingen blijkt dat een groot deel van de Japanse bevolking niet zit te wachten op de toestroom van tienduizenden atleten en betrokkenen. Ook vooraanstaande medici zien de Spelen in deze tijd niet zitten. 10.000 vrijwilligers hebben zich teruggetrokken.

De openingsceremonie staat gepland voor 23 juli, op 8 augustus worden de Olympische Spelen afgesloten. Ook het IOC liet al weten dat de Spelen hoe dan ook doorgang zouden vinden.