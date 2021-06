Alle GGD's gaan stempelen in gele boekje • 13.000 mensen zeggen Janssen-afspraak af

13.000 mensen hebben tot nu toe hun afspraak voor een vaccinatie met het Janssen-vaccin afgezegd. Dat laat GGD GHOR Nederland weten aan de NOS. De annuleringen volgen op het besluit om Janssen niet meer in te zetten bij mensen onder de 44. In plaats daarvan krijgt iedereen die vanaf nu wordt uitgenodigd Pfizer of Moderna aangeboden. Ook mensen die al een Janssen-afspraak hadden, mogen die afzeggen bij de GGD. Er stonden gisteren nog 167.000 afspraken gepland.

De Gezondheidsraad noemde als belangrijke reden voor dit nieuwe advies dat ook het Janssen-vaccin, net als AstraZeneca, in zeer zeldzame gevallen ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes als bijwerking kan hebben. Volgens voorzitter Bart-Jan Kullberg bevindt Nederland zich in een luxepositie omdat we genoeg effectievere vaccins hebben. Janssen wordt nog wel ingezet voor daklozen, zeevarenden en militairen op missie.