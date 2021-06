Nederlands duo verspert beachcoryfee Walsh weg naar zesde Spelen

De poging van beachvolleybalster Kerri Walsh-Jennings om voor de zesde keer olympische deelname af te dwingen, is definitief gestrand. Het Nederlandse duo Katja Stam en Raïsa Schoon heeft de weg naar Tokio voor de Amerikaanse versperd.

Stam/Schoon was in de tweede kwalificatieronde van het WB-toernooi in Ostrava in drie sets (21-18, 19-21 en 15-12) te sterk voor de 42-jarige Walsh en haar partner Brooke Sweat. Door de nederlaag is het voor de Amerikaansen onmogelijk geworden om landgenotes Kelly Claes en Sarah Sponcil te passeren op de wereldranglijst en zodoende een olympisch ticket veilig te stellen.

Drie keer goud, een keer brons

Per land worden maar twee duo's afgevaardigd naar het olympische beachvolleybaltoernooi. April Ross en Alix Klineman waren - als sterkste duo uit de VS - al zeker van Tokio. Claes en Sponcil vergezellen hen nu.

Walsh won met Misty May olympisch goud in Athene (2004), Peking (2008) en Londen (2012) en met haar huidige partner Ross brons in Rio de Janeiro in 2016. In 2000 maakte ze op de Spelen in Sydney deel uit van de Amerikaanse zaalvolleybalploeg.