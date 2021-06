Oppositieleider Nicaragua aangehouden, deelname aan verkiezingen in gevaar

De politie in Nicaragua heeft een belangrijke leider van de oppositie aangehouden. Het gaat om Cristiana Chamorro, die dinsdag aankondigde dat ze het in het najaar bij de presidentsverkiezingen wil opnemen tegen zittend president Daniel Ortega.

Chamorro werd aangehouden in haar huis in Managua, vlak voordat ze een persconferentie zou geven. Het Openbaar Ministerie wil haar vervolgen vanwege verduistering van geld van een stichting, maar volgens Chamorro zijn de beschuldigingen verzonnen om te voorkomen dat ze meedoet aan de verkiezingen. Een rechter heeft het verzoek van het OM ingewilligd om haar te verbieden aan de verkiezingen deel te nemen.

De linkse Ortega is sinds 2007 aan de macht in het Midden-Amerikaanse land. Hij was tussen 1985 en 1990 ook president, waarna hij werd verslagen door Chamorro's moeder Violeta. Zij was tussen 1990 en 1997 president.