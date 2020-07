Botman zonder eredivisieduel voor Ajax voor miljoenenbedrag naar Lille

Sven Botman is vanaf komend seizoen te bewonderen in het shirt van het Franse Lille. De nummer vier uit de Ligue 1 tast diep in de buidel voor de centrale verdediger van Ajax en maakt acht miljoen euro over naar Ajax. Botman tekent voor vijf seizoenen.

Opvallend is dat Botman (20) nog niet een eredivisieduel heeft gespeeld voor de Amsterdammers. Afgelopen seizoen speelde hij op huurbasis bij sc Heerenveen, waar hij geen minuut van de afgebroken competitie heeft gemist.