De Boer: 'Als je naar kwaliteiten spelers kijkt, is dit een uitstekend systeem'

De aanvaller erkende dat Oranje niet zijn beste wedstrijd had afgewerkt, maar wees ook op het experimentele karakter van het treffen met de Schotten. Bondscoach Frank de Boer greep de wedstrijd aan om te oefenen met een 5-3-2-systeem. Depay: "Ik had ook nog nooit met Wout Weghorst samengespeeld."

En dat terwijl de eerste EK-wedstrijd al over elf dagen op de rol staat. "Maar we moeten ons niet te veel zorgen maken", vond Memphis Depay, die beide Nederlandse doelpunten voor zijn rekening nam.

Onwennig, pover, teleurstellend; het Nederlands elftal had gehoopt de voorbereiding op het EK beter te beginnen. In Portugal werd ternauwernood met 2-2 gelijkgespeeld tegen Schotland.

"De trainer wil ons voorbereiden, zodat we meerdere opties hebben", vervolgde Depay. "We hebben eerder zo gespeeld, tegen Italië. We moeten de vastigheden erin zien te trainen. Als de trainer dat wil oefenen, zijn dit de momenten daarvoor, dit soort wedstrijden."

Eén keer getraind

Ook de trainer weigerde zijn zijn humeur te laten verpesten door de povere vertoning van Oranje. De Boer: "We hebben dit systeem één keer echt goed getraind, dus je kan niet verwachten dat je direct de sterren van de hemel speelt."

"Maar dat het beter kan en moet, lijkt me duidelijk", vervolgde de bondscoach. "We hadden wel wat goede momenten, maar te weinig."