Oostenrijkers verliezen van Engelsen, die vrezen voor blessure Alexander-Arnold

Oostenrijk, op het Europees kampioenschap voetbal een van de tegenstanders van het Nederlands elftal, heeft de eerste test voor het EK met gemengde gevoelens afgesloten.

In het Riverside stadion in Middlesbrough verloren de Oostenrijkers het oefenduel met Engeland nipt met 1-0. Omdat bij Engeland de Chelsea- en Manchester City-spelers nog ontbraken omdat zij onlangs de Champions League-finale speelden, gunde bondscoach Gareth Southgate de voor het EK afgevallen Jesse Lingard een basisplaats.

Lingard, die als huurling van Manchester United een sterk half seizoen kende bij West Ham United, mocht een uur meedoen. Vlak voordat hij het veld moest verlaten, speelde hij een belangrijke rol bij de enige treffer van de wedstrijd.

Na een voorzet van Hary Kane zette hij de Oostenrijkse verdediging zo onder druk dat de bal uiteindelijk voor de voeten van Bukayo Saka belandde. De vleugelaanvaller kon daarna simpel binnenschieten. Het was het eerste doelpunt in het Engelse shirt voor de 19-jarige Arsenal-speler.

Blessure

Bij Engeland had de zege wel een vervelende bijsmaak. Vlak voor het einde van de wedstrijd greep Liverpool-back Trent Alexander-Arnold naar zijn hamstring en moest hij met een pijnlijke grimas op zijn gezicht van het veld. Het is nog niet duidelijk of zijn deelname aan het EK in gevaar komt. De Engelsen openen hun toernooi op 13 juni tegen Kroatië.

In aanloop naar het EK oefent Oostenrijk zondag 6 juni in eigen land nog tegen Slowakije, ook deelnemer aan het EK. Op donderdag 17 juni is Nederland in de Johan Cruijff Arena de tegenstander in het tweede groepsduel op het EK. Engeland oefent zondag in eigen huis tegen Roemenië.