Oranje-volleybalsters verrassen wereldkampioen Servië in Nations League

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League de wedstrijd tegen regerend wereldkampioen Servië gewonnen. In het Italiaanse Rimini was de jonge ploeg van Oranje met 3-1 (25-22, 25-16, 18-25, 25-21) te sterk voor de Servische opponent, die zich in tegenstelling tot Oranje wel heeft geplaatst voor de Olympische Spelen.

Aan de hand van de 22-jarige Nika Daalderop, die in totaal 20 punten scoorde, haalde Nederland ondanks een wisselvallig begin de eerste set binnen.

In de tweede set speelde Nederland overtuigender, al bleven fouten op de loer liggen. Servië, dat net als Nederland drie van de vijf duels in de Nations League had gewonnen, had veel moeite om door het sterke blok van Oranje met Juliet Lohuis te breken.

In de derde set lukte er meer bij de wereldkampioen terwijl de jonge Nederlandse ploeg meer fouten maakte en weinig varieerde in de aanval. In het vervolg herpakte Oranje zich echter weer, waardoor de ploeg de vierde zege in de Nations League kon vieren.

Rentree Plak

Nederland speelt met een jonge ploeg in Rimini. Onder anderen de ervaren Robin de Kruijf, Laura Dijkema, Maret Grothues en Yvon Beliën zijn er niet bij. Daar staat tegenover dat Celeste Plak haar rentree maakte nadat ze bijna een jaar geleden even afstand had genomen van het volleybal.