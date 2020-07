Oproep om niet meer naar stranden te komen, verschillende wegen afgesloten

Toch was dat vanmiddag nog niet bij iedereen in Zandvoort bekend:

De toegangswegen naar Zandvoort zijn vanwege de drukte afgesloten. De veiligheidsregio besloot daartoe omdat bezoekers hun auto niet meer kwijt kunnen en ze oververhit raken in de voertuigen, schrijft NH Nieuws . Ook de wegen naar Egmond aan Zee, Bergen aan Zee en Castricum zijn afgesloten.

"Er zijn veel rustiger stranden aan onze kust en aan andere wateren, ik raad u aan om die op te zoeken", zegt voorzitter Marianne Schuurmans van Veiligheidsregio Kennemerland. Ze voorziet problemen aan het eind van de dag. "Al die mensen in Zandvoort zullen straks naar huis willen. Dat betekent lange rijen en veel te volle treinen."

Ook NS wijst daarop: volgens het bedrijf is het "onmogelijk" om afstand te houden in de treinen van Amsterdam Centraal naar Zandvoort. Er zijn al extra en langere treinen ingezet en ook NS roept mensen op om niet meer naar de badplaats te komen. "Alle strandgangers moeten vanavond ook weer terug en anders wordt het veel te druk", zegt een woordvoerder. "We willen mensen daarom ook vragen om zo gespreid mogelijk naar huis te gaan. Probeer niet allemaal de trein van 19.00 uur te pakken."