Files en overvolle treinen richting kust: 'Stranden zijn vol'

De wegen naar de kust stromen vol door strandgangers. Er staan meerdere files richting de badplaatsen. Verschillende gemeenten, de ANWB en Rijkswaterstaat roepen mensen op om niet meer naar de kust te komen.

"Er zijn veel rustigere stranden aan onze kust en aan andere wateren, ik raad u aan om die op te zoeken", zegt voorzitter Marianne Schuurmans van Veiligheidsregio Kennemerland. "Al die mensen in Zandvoort zullen straks naar huis willen. Dat betekent lange rijen en veel te volle treinen." Ook de gemeentes Katwijk en Westvoorne roepen mensen op niet meer te komen.

Ook de treinen naar de stranden zitten vol. Volgens de NS is het "onmogelijk" om afstand te houden in de treinen van Amsterdam Centraal naar Zandvoort. Er zijn extra lange treinen ingezet, schrijft NH Nieuws. De NS roept mensen op om hun reis uit te stellen naar een later moment op de dag.