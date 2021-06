Honkbaldrama Cuba: voor het eerst geen olympisch ticket, sterspeler loopt weg

Voor de eerste keer in de historie zijn de Cubaanse honkballers er op de Olympische Spelen niet bij. De nationale ploeg wist zich in Florida niet te kwalificeren voor het olympische toernooi in Japan.

Een nederlaag tegen Canada (6-5) op het kwalificatietoernooi in Florida was doorslaggevend. Het hielp ook niet mee dat de Cubanen niet konden beschikken over de 22-jarige sterspeler César Prieto. Hij verliet het team enkele uren na aankomst van de ploeg in Amerika, zo verklaarde de Cubaanse bond.

Vanwege de politieke situatie kostte het Cuba veel moeite om visa voor de spelers te regelen zodat de ploeg kon afreizen naar het toernooi in Miami. De benodigde papieren arriveerden pas een dag voor vertrek.

Prieto zou niet de eerste Cubaanse honkballer zijn die naar de Verenigde Staten vlucht om daar in een van de topcompetities te gaan spelen.