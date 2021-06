NOS Stories en NOS op 3 winnen The Best Social Awards

De explainer over de coronamaatregelen had ruim 1,9 miljoen unieke views:

Het Beste Merk op YouTube is NOS op 3, onder meer vanwege de "heldere uitlegvideo's". Informatie wordt volgens de jury "kundig en begrijpelijk" gedeeld. De award is volgens de jury onder meer te danken aan NOS-journalist Emil van Oers, het gezicht van veel van de video's.

NOS Stories en NOS op 3 zijn in de prijzen gevallen bij de jaarlijkse Best Social Awards. NOS Stories won in de categorie Beste Merk op Instagram en NOS op 3 de categorie Beste Merk op YouTube.

Andere winnaars zijn onder meer de Drentse ijssalon La Dolce Borger, in de categorie Beste Merk op TikTok. Omroep Zwart, genomineerd voor drie awards, won in de categorie Beste Influencer Campagne. De beste Internationale Campagne is Free a Girl.

The Best Social Awards worden jaarlijks uitgereikt aan mensen of organisaties en bedrijven die uitblinken op sociale media. Morgenavond worden de publieksprijzen bekendgemaakt.