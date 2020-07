VAR beschikt komend eredivisieseizoen over buitenspeltechnologie

De videoscheidsrechters kunnen komend seizoen in de eredivisie gebruikmaken van buitenspeltechnologie. Met behulp van speciale camera's kan de VAR nauwkeuriger bepalen of een speler in buitenspelpositie staat.

In aanloop naar het nieuwe seizoen worden in alle stadions van de eredivisie de technische voorbereidingen getroffen om met de technologie aan de slag te gaan, aldus voetbalbond KNVB. Ter hoogte van de rand van het strafschopgebied worden camera's geplaatst.

"De belangrijkste boodschap in het VAR-protocol is dat de VAR uitsluitend ingrijpt als de beslissing van de scheidsrechter op het veld fout is", aldus de KNVB. "Dat principe geldt ook wanneer dankzij deze technologie duidelijk wordt dat er een fout is gemaakt."

Een millimeter buitenspel

In de stadions van Ajax, PSV en Feyenoord waren deze cameraposities al in gebruik, maar nu zullen dus ook de vijftien andere stadions van de vereiste middelen worden voorzien. De software die wordt gebruikt, wordt op dezelfde wijze al toegepast in de Champions League en in de Premier League.

Afgelopen seizoen leidde die technologie in Engeland tot veel ophef, omdat doelpunten werden afgekeurd op het moment dat spelers met een lichaamsdeel slechts een millimeter buitenspel stonden.