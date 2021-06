Williams met enige moeite naar derde ronde op Roland Garros

Serena Williams heeft met de nodige moeite de derde ronde van Roland Garros bereikt. De 23-voudig grandslamwinnares versloeg de Roemeense Mihaela Buzarnescu met 6-3, 5-7, 6-1.

De 39-jarige Williams veroverde drie titels in Parijs, waarvan de eerste maar liefst 19 jaar geleden. Op weg naar dit toernooi speelde ze drie partijen op gravel en daar won ze er maar één van.

Buzarnescu, die in de eerste ronde de Nederlandse Arantxa Rus uitschakelde, had weinig in te brengen in de eerste set. Maar in de tweede set dwong de nummer 174 van de wereld de als achtste geplaatste Williams steeds meer tot fouten. De Amerikaanse, die matig bewoog, hervond toch haar ritme en kwam in de derde set niet meer in de problemen.

Williams probeert in Parijs opnieuw recordhouder Margaret Court, goed voor 24 grandslamtitels, te evenaren. De laatste eindzege van Williams op een grand slam dateert van begin 2017, toen ze de Australian Open won. In de derde ronde neemt de Amerikaanse het op tegen haar landgenote Danielle Collins.