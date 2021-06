Voor atleten worden de Spelen anders dan anders, blijkt uit handleiding

"We testen net zo vaak als dat we tandenpoetsen", zegt De Goede:

Hierdoor zal de sfeer toch minder feestelijk zijn, verwacht ook aanvoerder van het vrouwenhockeyteam Eva de Goede. "Het blijven de Spelen, alleen alles eromheen wordt onwijs anders", zegt De Goede. "Dat is natuurlijk jammer, maar in dat opzicht wordt het ook een speciale editie."

In tegenstelling tot voorgaande edities mogen atleten deze keer geen uitstapjes maken naar andere wedstrijden. Daarnaast mogen ze pas een paar dagen voor hun eerste wedstrijd aankomen en moeten ze uiterlijk 48 uur na de laatste weer weg zijn. Er is geen toegang tot ruimten voor publiek, er zijn geen uitstapjes mogelijk en ook het openbaar vervoer is verboden terrein.

Veel van de regels komen volgens hem overeen met de dagelijkse praktijk op een toernooi voor topsporters, zoals het vele testen "Wat we het meeste gaan missen is toch wel de interactie met anderen buiten de wedstrijden om. We zitten nog steeds met z'n allen in het olympische dorp, maar iedereen moet toch twee meter afstand houden."

Met nog een kleine twee maanden te gaan tot de Spelen, geeft de handleiding inzicht in hoe het dagelijks leven van de ruim 300 Nederlandse deelnemers eruit gaat zien. "Ik denk dat het erg meevalt", zegt Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF, over het playbook.

Elke dag een coronatest afnemen en een mondkapje op, tenzij je slaapt, eet, drinkt of sport. Deelnemers aan de Olympische en Paralympische Zomerspelen in Tokyo moeten zich onder meer aan deze regels houden, blijkt uit de zestig pagina's tellende handleiding .

"Ik kan me die discussie ongelofelijk goed voorstellen", zegt NOC*NSF-directeur Hendriks. "In Nederland gaat de situatie echt de goede kant op, maar in de beleving van Japanners zijn ze in ieder geval qua vaccineren nog niet zo ver. Dat maakt mensen onrustig. Tegelijkertijd: als je ziet dat het gemiddelde aantal besmettingen in Tokyo rond de 600 ligt, dan zou in Nederland al de laatste maatregel zijn afgeschaft." Tokyo telt zo'n 13 miljoen inwoners, Nederland telt er 17 miljoen.

Hoewel de noodtoestand in de Japanse hoofdstad is verlengd, liet organisatie IOC al weten dat het sportevenement hoe dan ook doorgang zou vinden. Terwijl diverse peilingen suggereren dat het merendeel van de Japanners de Spelen liever niet door ziet gaan.

Vandaag werd bekend dat zo'n 10.000 vrijwilligers ontslag hebben genomen in de aanloop naar de Spelen. Japanse media melden dat de coronapandemie voor veel van hen de reden is om niet mee te werken aan het grote evenement. De afmeldingen komen neer op ruim tien procent van het totale aantal vrijwilligers.

Hendriks denkt dat de Spelen geen groot risico vormen voor het gastland. Ondanks dat Japanse medici en virologen hierover meerdere malen hun zorgen hebben geuit. Hendriks verwijst daarbij naar de grote hoeveelheid coronatesten voor atleten en de hoge vaccinatiegraad binnen deze groep.

Gesprek over vaccineren

Op ruim 460 Nederlandse atleten en begeleiders verwacht Hendriks dat ruim 90 procent is ingeënt voor deelname. "Een of twee mensen hebben op religieuze gronden geweigerd, dat respecteren we. Met nog zo'n zes personen zijn we erover in gesprek." In zo'n gesprek legt een arts uit hoe vaccinatie werkt en wat er over de vaccins bekend is.

Over het algemeen is Hendriks positief over de naderen Spelen. "We zullen een aantal dingen moeten missen", vat hij samen. "Maar dat de sporters een wereldwijd podium krijgen om hun beste resultaat te leveren, dat is een fijne vaststelling."