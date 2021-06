Legerkamp uit Tachtigjarige Oorlog blootgelegd in Spijk

Archeologisch onderzoek in Spijk - Omroep Gelderland

Archeologen hebben een voormalig legerkamp uit de Tachtigjarige Oorlog blootgelegd in de Beijenwaard bij het Gelderse Spijk. Op die plek legt Rijkswaterstaat een overnachtingshaven aan voor binnenvaartschippers. De afgelopen tijd vonden onderzoekers honderden munten, loden kogels en serviesgoed. Ook is inmiddels een houten waterput blootgelegd en zijn er stookplaatsen ontdekt. Er waren altijd al aanwijzingen dat bij Spijk een zogeheten circumvallatielinie moet hebben gelegen, oftewel een omsingelingslinie. "Er is veel vastgelegd in die tijd van prins Frederik Hendrik van Oranje, zoals tekeningen en dagboeken. Dus we wisten dat we iets konden verwachten hier", vertelt archeoloog Eric Norde aan Omroep Gelderland.

De vondsten komen uit de winter van 1635-1636, denkt Norde. "We zijn er vrijwel zeker van dat duizenden soldaten hier die winter hebben doorgebracht. Het leger van Frederik Hendrik was zich hier aan het voorbereiden op een eventueel gevecht tegen de Spanjaarden." Het lijkt erop dat de troepen zich destijds verveelden in de Beijenwaard. "We hebben namelijk heel veel tabakspijpjes gevonden en bierpullen. Maar dit klinkt mooier dan dat het is, want we weten ook dat die winter een kletsnatte winter was. Dus echt een pretje zal het hier niet geweest zijn", vertelt de archeoloog.

Een van de vondsten in Spijk - Omroep Gelderland