Grote zwarte rookwolken bij brand op olieraffinaderij Iran

Het gaat om de staatsolieraffinaderij Tondgooyan Petrochemical Co. Op beelden op sociale media is te zien hoe grote vlammen uit de fabriek slaan.

Op een olieraffinaderij in de buurt van Teheran is een grote brand uitgebroken. Boven de Iraanse hoofdstad hangen dikke zwarte rookpluimen.

Volgens het Iraanse persbureau IRIB heeft een pijpleiding voor vloeibaar gas vlamgevat. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn en hoe het vuur kon ontstaan.

Afgelopen nacht werd Iran ook al getroffen door een grote brand. Toen zonk het grootste schip van de Iraanse marine in de Golf van Oman, nadat er aan boord brand was uitgebroken. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van die brand was.