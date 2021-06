Zeer complexe Haagse formatie; de hakken staan in het zand

Fractieleider Mark Rutte (VVD) na afloop met informateur Mariette Hamer - ANP

"We zitten in een buitengewone complexe fase." Het is de korte samenvatting van GroenLinks-leider Klaver na zijn gesprek met informateur Hamer, VVD-leider Rutte en PvdA-leider Ploumen vanmiddag in de Stadhouderskamer aan het Binnenhof. "Het is heel ingewikkeld." Bijna drie maanden geleden waren de Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag op de kop af is het drie weken geleden dat SER-voorzitter Hamer als informateur werd aangesteld. De uitspraak van Klaver en die van Ploumen ("het is heel ingewikkeld") en Rutte ("het is complex") maken dat in de Haagse wandelgangen wordt gezegd dat de formatie "vastzit".

Waarom loopt deze formatie zo moeizaam? Er is reden genoeg om met enige spoed een nieuw kabinet in elkaar te timmeren. Nederland zit in een coronacrisis. Bedrijven moeten er economisch snel bovenop worden geholpen, er is woningnood, de achterstanden in het onderwijs zijn groot en er moet snel wat gebeuren aan de uitstoot van stikstof om meer schade aan de natuur te voorkomen. Hakken Het derde kabinet-Rutte, dat in januari is afgetreden, is demissionair en mag daarom alleen op de winkel passen. Alleen op het terrein van de corona-aanpak neemt het kabinet ingrijpende besluiten. Waarom houden de partijen nog steeds vast aan hun eigen voorkeuren en zetten ze openlijk hun hakken in het zand? Uit onderstaand overzicht blijkt hoe moeilijk het is om een meerderheidskabinet van 76 zetels te vormen;

NOS-verslaggever Arjan Noorlander: puzzel is nu niet te leggen "Op dit moment is heel duidelijk dat de puzzel nu eigenlijk niet te leggen is. De verschillen tussen partijen zijn te groot. Als er echt onderhandeld moet worden, zullen formerende partijen pijnlijke compromissen moeten sluiten en water bij de wijn doen. De VVD en CDA zien niets in samenwerking met een links blok van PvdA en GroenLinks, omdat ze dan te veel moeten inleveren op het gebied van bijvoorbeeld milieu, klimaat en migratie. Hun achterban ziet dat ook helemaal niet zitten. GroenLinks en de PvdA houden elkaar weer stevig vast, omdat ze allebei hebben verloren en bij de echte formatieonderhandelingen anders niets binnenhalen van hun idealen. En D66 wil per se niet met de ChristenUnie, omdat er op medisch-ethisch terrein dan niets kan veranderen."

Informateur Hamer voert in hoog tempo gesprekken met allerlei verschillende clusters. Vandaag sprak ze eerst met VVD, CDA en CU en vervolgens met VVD, GroenLinks en PvdA. Ze heeft nog maar een paar dagen de tijd: haar deadline is zondag 6 juni. Tijd In haar openbare toelichting heeft ze benadrukt vooral te werken aan een een herstel- en transitiebeleid, oftewel een herstelplan na de coronacrisis. Haagse bronnen lieten de laatste dagen al doorschemeren dat Hamer waarschijnlijk extra tijd zal vragen, misschien een paar weken. Er is namelijk wel een aantal partijen, zoals de ChristenUnie, maar misschien ook de SGP, JA21, Volt en de SP, die daaraan wel willen meewerken. Bij dat herstelplan zullen dan ook voorstellen komen om de onderwijsachterstand aan te pakken, de koopkracht te verbeteren en de woningnood en de stikstofcrisis aan te pakken.

Arjan Noorlander: Niet forceren, maar tijd kopen "Het kan zijn dat Hamer ervoor kiest om nu niet te starten met echte coalitieonderhandelingen tussen bijvoorbeeld VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. De kans op ruzie is groot en dan wordt het maken van afspraken over die urgente problemen helemaal ingewikkeld. Ze zoekt dus brede steun voor dat corona-herstelplan, dat komt dan in de Prinsjesdagstukken en dan kunnen ze in 2022 in ieder geval de belangrijkste problemen aanpakken. Het kan ook zijn dat bij dit proces het onderlinge vertrouwen tussen partijen ook groeit en dat dat uiteindelijk de vorming van een kabinet gemakkelijker maakt."