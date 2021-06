Kuipers optimistisch over de zomer: vaccinaties en seizoenseffect doen hun werk

Vergeleken met vorig jaar lopen we een week of drie achter, zei Kuipers. Dat heeft te maken met het koudere weer, maar ook doordat we ons minder goed aan de coronamaatregelen hebben gehouden.

Ook voorziet Kuipers positieve ontwikkelingen voor de rest van de maand. "Als de huidige trend zich doorzet, zitten we in de loop van juni rond de 500 opgenomen covidpatiënten", zei hij. Zo'n 200 van hen zouden dan op de intensive cares liggen; dat zijn er nu nog tussen de 400 en 500. "Een zeer forse daling", zei Kuipers. Afgelopen zaterdag lagen voor het eerst in lange tijd meer non-covid- dan covid-patiënten op de IC's.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is optimistisch over komende zomer. Volgens voorzitter Ernst Kuipers zal het aantal opgenomen coronapatiënten komende maanden "heel laag zijn". Dat zei hij vanmiddag op zijn laatste ingelaste persconferentie.

Kuipers, die ook bestuursvoorzitter is van het Erasmus MC in Rotterdam, zei opgelucht te zijn dat de reguliere zorg weer kan worden opgeschaald. "Ik merk bij alle collega's een zucht van verlichting. Hier keken we naar uit." Volgens hem heeft de zorgsector "veel geleerd van de crisis" en is de sector er "beter uitgekomen". Wel hamerde hij op het belang van structurele opschaling van het aantal IC-bedden. Onder normale omstandigheden hebben de ic-afdelingen 1150 bedden beschikbaar, maar dat is volgens hem te weinig.

In hoeverre de opnames na de zomer weer stijgen, zal volgens Kuipers grotendeels afhankelijk zijn van de vaccinaties. "We moeten rekening houden met enige opleving", zei hij. "We krijgen wellicht weer een klein golfje." De IC-capaciteit - die vandaag werd afgeschaald naar 1250 bedden - zal dan mogelijk weer iets worden opgeschroefd.