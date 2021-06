Grillige Van de Zandschulp toont potentieel, maar verliest nu wel in vijf sets

Botic van de Zandschulp heeft in de tweede ronde op Roland Garros niet voor een nieuwe verrassing gezorgd. De Nederlandse qualifier toonde tegen Alejandro Davidovich Fokina opnieuw zijn potentieel als toekomstig tophonderdspeler, maar ging na een zeer grillige partij ten onder: 4-6, 4-6, 7-5, 6-2, 4-6.

Van de Zandschulp knokte zich in de eerste ronde nog verrassend in vijf sets langs de als negentiende geplaatste Pool Hubert Hurkacz, maar tegen de Spaanse nummer 46 van de wereld was zijn niveau te wisselvallig.

De mondiale nummer 154 uit Veenendaal schoot weliswaar met sterk tennis uit de startblokken, maar verspeelde een 4-1, 40-15 voorsprong en daarna ook de set. De toon voor de partij was daarmee gezet.