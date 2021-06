Kopecky naar ploeg Blaak en Vollering, ploegleider Boom vertrekt per direct bij Liv

Wielrenster en Belgisch kampioen Lotte Kopecky gaat vanaf volgend seizoen rijden voor de Nederlandse topploeg Team SD Worx. Ze komt over van Liv Racing, waar ze een jaar onder contract stond.

Lars Boom verlaat de ploeg per direct. De oud-renner was sinds dit seizoen ploegleider bij de Nederlandse WorldTour-ploeg. Liv heeft de samenwerking gestopt omdat Boom wil ingaan op een aanbod van een andere vrouwenploeg, meldt het team in een verklaring.

Ploeggenoot Blaak, Vollering en Pieters

Kopecky zal ploeggenoot worden van onder meer Chantal Blaak, Demi Vollering en Amy Pieters. Ook de Nederlandse olympisch kampioen Anna van der Breggen rijdt voor team SD Worx, maar zij zwaait af aan het einde van dit seizoen. Blaak stopt volgend jaar na de voorjaarsklassiekers en gaat samen met Van der Breggen aan de slag als ploegleider bij SD Worx.

"Dit seizoen heb ik een heel goed gevoel bij Team Liv Racing, maar ik moet ook naar mijn toekomst kijken", verklaart Kopecky.