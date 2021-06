Loetsenko verrast met tijdritzege in Dauphiné, Kelderman sluipt naar vijfde plaats

Wielrenner Aleksej Loetsenko heeft verrassend de tijdrit in het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De Kazach van Astana greep in de vierde rit echter net naast de leiderstrui. De Oostenrijker Lukas Pöstlberger hield in het algemeen klassement dankzij een sterke tijdrit een seconde over op Loetsenko.