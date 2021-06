Succescoach Verhaeren per september baas van de Franse zwembond

Jacco Verhaeren wordt vanaf september eindverantwoordelijk voor de nationale zwemploeg van Frankrijk. De 52-jarige Brabander moet voor de zwemmers in het binnenbad en het open water een traject uitstippelen richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

De laatste werkgever van Verhaeren was de Duitse zwembond, daar tekende hij in januari voor een halfjaar. Daarvoor bracht hij in zeven jaar tijd het Australische zwemmen terug op topniveau, nadat de Spelen van Londen in 2012 op een mislukking waren uitgelopen.

Geen NOC*NSF?

Door zijn nieuwe dienstverband lijken de kansen dat Verhaeren Maurits Hendriks gaat opvolgen te slinken. De succescoach werd gezien als ideale nieuwe technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, als Hendriks na de Winterspelen van volgend jaar afzwaait.

