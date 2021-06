Al maandenlang onterechte foutmeldingen bij maken vaccinatieafspraak

Wie online een afspraak probeert te maken voor een vaccinatie, kan al maandenlang een onterechte foutmelding krijgen. Een ontwikkelfout zorgt ervoor dat Nederlanders die aan de beurt zijn voor een prik, toch de mededeling krijgen dat ze 'online geen afspraak kunnen maken'. De GGD is zich bewust van het probleem, maar weet nog niet wanneer het is opgelost. "Dit heeft voor ons prioriteit, maar concreter dan 'binnenkort' kan ik het op dit moment niet maken", laat een woordvoerder weten. In de tussentijd krijgen mensen het advies om het in een andere webbrowser te proberen, de incognitomodus te gebruiken of de cookies uit de webbrowser te verwijderen. Hoeveel mensen last hebben van het probleem, is onduidelijk. Iedereen die onlangs een coronatestafspraak heeft gemaakt of zijn testuitslag heeft bekeken, kan er last van hebben. Dat komt doordat de vaccinatiesite en de testsite dezelfde programmeercode gebruiken, en het probleem ontstaat als iemand op een van die sites met DigiD ingelogd is geweest.

De foutmelding die mensen te zien krijgen - NOS

Wat het probleem extra verwarrend maakt is, dat gedupeerden het advies voor een oplossing niet te zien krijgen. In plaats daarvan wekt de afsprakensite de suggestie dat de persoon in kwestie nog niet aan de beurt is. Wie op de link voor meer informatie klikt, krijgt een uitleg over de volgorde van het vaccineren te zien. Frustrerend "Ik vind dit frustrerend om te zien, omdat dit om een vrij basaal probleem gaat", zegt software-ontwikkelaar Tom Verhoeff, die in het probleem is gedoken. "Er zijn tientallen manieren om dit probleem op te lossen."

Het probleem ontstaat als iemand op de bewuste site met DigiD ingelogd is geweest, en vervolgens de site binnen 15 minuten heeft verlaten zonder op 'uitloggen' te klikken. In dat geval blijft in de webbrowser van de gebruiker een soort digitale handtekening achter waar de datum van dat moment aan is gekoppeld. Bij het maken van een vaccinatie-afspraak kan die digitale handtekening roet in het eten gooien, omdat de vaccinatiesite een verouderde handtekening ziet. Daardoor denkt de afsprakensite dat de gebruiker geen toegang tot de afsprakenmodule zou moeten hebben. Dat zou opgelost kunnen worden door de ongeldige, verouderde handtekening weg te gooien of te negeren, en gebruikers opnieuw te laten inloggen. In plaats daarvan verslikt de site zich en wordt de foutmelding vertoond.