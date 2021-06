Schuurs ondanks open blaar inzetbaar in halve finale EK tegen Jong Duitsland

Perr Schuurs kan ondanks een open blaar op zijn teen toch meedoen in de halve finale van het EK tegen Jong Duitsland.

De centrale verdediger liep de blaar maandag op in de met 2-1 gewonnen kwartfinale tegen Frankrijk. "Het is een open wond, dus ik moet uitkijken voor infecties en bacteriën", zei hij een dag voor de belangrijke wedstrijd in Boedapest.

"We gaan er alles aan doen om de pijn zo min mogelijk te maken. Het gaat de goede kant op. Ik hoop morgen met weinig pijn te kunnen spelen", aldus Schuurs.

Vertrouwen

De verdediger van Ajax heeft veel vertrouwen in een goed resultaat tegen Jong Duitsland. "We hebben als team een goede wedstrijd gespeeld. Dat vertrouwen nemen we mee naar morgen toe. Als wij spelen zoals tegen Frankrijk, denk ik dat wij grote kans hebben om te winnen. Ook van Duitsland."

In maart speelde Jong Oranje in de groepsfase van het EK ook tegen Jong Duitsland. Toen eindigde de wedstrijd in 1-1.