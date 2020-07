Europese economie officieel in diepe recessie, vooral Spanje hard getroffen

De Europese economie is de afgelopen maanden ongekend hard geraakt door de coronacrisis. Na de eerdere krimp in het eerste kwartaal is de economie daarmee officieel in een recessie beland.

Het is verreweg de grootste krimp die het Europees statistiekbureau Eurostat sinds het begin van de metingen in 1995 heeft gezien. Tijdens de financiële crisis in 2008 en 2009 was de daling een stuk beperkter, rond de 3 procent.

In het tweede kwartaal kromp de economie in de eurolanden gemiddeld met 12,1 procent in vergelijking met de eerste drie maanden van dit jaar. Het gemiddelde van alle EU-landen kwam uit op -11,9 procent.

De cijfers van Eurostat zijn voorlopig. Niet alle landen hebben cijfers bekendgemaakt. Over twee weken zal het bureau de voorspelling aanscherpen op basis van meer informatie.

Veel pijn in Spanje

De zuidelijke landen moesten veel economisch leed incasseren. De economieën van Italië, Spanje en Frankrijk zijn in het tweede kwartaal elk met meer dan 10 procent gekrompen vergeleken met het eerste kwartaal. Vooral in Spanje hakte de coronacrisis er flink in: dat land zag de economie teruglopen met 18,5 procent, meer dan de 16 procent waarmee rekening was gehouden.

Volgens het Spaanse statistiekbureau is de economische groei na de financiële crisis nu helemaal verdampt. Wel wordt ervan uitgegaan dat de economie in Spanje de komende maanden weer groeit, nu de coronamaatregelen in het land zijn versoepeld.

Ook flinke krimp in Italië en Frankrijk

In Italië kromp de economie van april tot en met juni met 12,4 procent en in Frankrijk was sprake van een krimp van 13,8 procent. Het Italiaanse statistiekbureau had rekening gehouden met een sterkere krimp, van mogelijk 15,5 procent. De Portugese economie kromp met 14,1 procent.

Italië en Frankrijk gaan er net als Spanje van uit dat de economie de komende maanden weer groeit nu de coronamaatregelen zijn versoepeld. Daarmee zullen ze echter nog lang niet terug zijn op het niveau van voor de corona-uitbraak.

Half augustus komt het CBS met de Nederlandse cijfers over het tweede kwartaal.