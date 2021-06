Zeven Schotten ontbreken uit voorzorg tegen Oranje

De Schotse bondscoach Steve Clarke moet het vanavond in het oefenduel met het Nederlands elftal in Faro stellen zonder zeven spelers. Dinsdag was al bekend dat John Fleck positief had getest op corona en in het trainingscomplex in Spanje achter zou blijven.

David Marshall, Grant Hanley, Che Adams, John McGinn, Stephen O'Donnell en Nathan Patterson testten negeatief, maar blijven nu uit voorzorg ook in Spanje. De verklaring luidt dat de Schotse bond zo kort voor de start van het EK geen onnodige risico's wil nemen.

Bondscoach Clarke heeft vanavond tegen Oranje maar 19 spelers tot zijn beschikking.