Zverev zonder setverlies verder in Parijs, maar speelt weer moeizaam

De vorm van Alexander Zverev moet nog groeien op Roland Garros. De als zesde geplaatste Duitser was in de tweede ronde met 7-6 (4), 6-3, 7-6 (1) een maatje te groot voor de Rus Roman Safioellin, maar soepel ging het niet.

Zverev moest in de eerste ronde tegen qualifier Oscar Otte (ATP-152) al vol aan de bak (2-0 achter in sets) en had het tegen qualifier Safioellin (de mondiale nummer 182) eveneens lastig.

In de eerste set verzuimde om op 6-5 de set uit te serveren en door zwakke fases keek hij in de tweede (1-3) en derde set (1-4) tegen een ruime achterstand aan. Toch klaarde hij de klus in drie sets.

Tweevoudig kwartfinalist Zverev, in 2018 en 2019 haalde hij de laatste acht in Parijs, speelt in de derde ronde tegen Laslo Djere uit Servië.