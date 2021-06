Al 10.000 vrijwilligers voor de Spelen hebben hun ontslag ingediend

Liefst 10.000 vrijwilligers die komende zomer actief zouden zijn bij de Olympische en Paralympische Spelen hebben ontslag genomen. Dat hebben leden van het plaatselijke organisatiecomité laten weten aan het Japanse televisiestation NHK. Volgens diverse Japanse media is de coronapandemie voor veel vrijwilligers de reden om op te stappen.

Voor de sportzomer hadden zich in Tokio in totaal 110.000 vrijwilligers aangemeld, waarvan 80.000 specifiek voor de Spelen en de rest om te helpen in de stad zelf.

Hoewel de noodtoestand in de Japanse hoofdstad in verband met de coronapandemie werd verlengd, liet de organisatie IOC al weten dat het evenement hoe dan ook doorgang zou vinden. De Olympische Spelen zijn om dezelfde reden al een jaar uitgesteld.

Bevolking tegen Spelen

Meerdere peilingen hebben uitgewezen dat een groot deel van de bevolking niet zit te wachten op de toestroom van tienduizenden atleten en betrokkenen. Ook vooraanstaande medici zien de Spelen in deze tijd niet zitten.

De openingsceremonie staat gepland voor 23 juli, op 8 augustus worden de Olympische Spelen afgesloten. De Paralympische Spelen worden gehouden tussen 24 augustus en 5 september.