Veel rook door honderden brandende autowrakken in Duiven

Bij een autosloperij in Duiven, in de buurt van Arnhem, is vanochtend een grote brand uitgebroken. Bij de brand komt veel rook vrij, die in de wijde omtrek te zien is. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen.

De brand brak rond 08.30 uur uit. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Het vuur is inmiddels onder controle. De brandweer denkt nog enkele uren bezig te zijn met nablussen.

Meerdere brandweerploegen zijn ingezet voor het blussen. Ook werden tankwagens met water naar Duiven gebracht. Naast de autowrakken is ook een woonhuis op het terrein afgebrand.

Op beelden is te zien dat een grote stapel autowrakken in brand staat: