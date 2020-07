Veel rook door brandende autowrakken in Duiven

Er is een grote brand uitgebroken bij een autosloperij in Duiven. Bij de brand komt veel rook vrij, die in de wijde omtrek te zien is. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen.

De brand brak rond 08.30 uur uit. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is. Meerdere brandweerploegen zijn aan het blussen. Ook zijn tankwagens met water naar Duiven gebracht. Het vuur is nog niet onder controle. Een woonhuis op het terrein is ook in brand gevlogen.

Op beelden op Twitter is te zien dat een grote stapel autowrakken in brand staat. De vlammen reiken tot een hoogte van tientallen meters en het vuur breidt zich nog uit, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen Omroep Gelderland. Het zou in totaal om zo'n honderd wrakken gaan.