Tweede Kamer eist dat Booking.com bonusbedrag terugbetaalt

De Tweede Kamer eist dat vakantieplatform Booking.com "tenminste" de waarde van de bonussen voor de drie topbestuurders, die in de vorm van aandelen worden uitgekeerd, terugbetaalt. Het bedrijf is verkeerd omgegaan met de Nederlandse coronasteun, vinden de partijen.

Booking.com, dat onder een Amerikaans moederbedrijf met een miljardenomzet valt, ontving 65 miljoen euro in de eerste ronde van de loonsteun NOW. De bonussen worden pas in de toekomst uitgekeerd zegt het bedrijf, maar vertegenwoordigen een waarde van mogelijk 28 miljoen euro.

Demissionair minister Koolmees zei vorige week dat er juridisch gezien niets te doen is aan de bonussen. De overheid had bij de eerste ronde van de loonsteun nog niet bepaald dat bonussen uitkeren niet mocht.

In de Tweede Kamer was er meteen al veel verbazing en woede over het besluit van het bedrijf. Zo riepen de VVD en Denk op tot een boycot en haalde de ChristenUnie de bijbeltekst 'geldzucht is de wortel van alle kwaad' aan.

De SP, die de breed gesteunde motie later vandaag zal indienen, ging gisteravond naar het kantoorgebouw van het bedrijf om protestaffiches op te hangen.