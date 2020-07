KLM: tot 5000 banen verloren in komende jaren door coronacrisis

KLM schrapt vanwege de coronacrisis de komende jaren in totaal tussen de 4500 en 5000 voltijdbanen. Dat maakte het bedrijf vanochtend bekend.

In een persbericht schrijft KLM dat er ingekrompen zal worden door onder meer tijdelijke contracten niet te verlengen (1500 fte), een vrijwillige vertrekregeling (2000 fte) en het bedrijf gaat ook uit van natuurlijk verloop door onder meer pensioen (500 fte).

Daarbovenop dreigt voor 1500 KLM'ers ontslag. Het gaat om 500 arbeidsplaatsen bij de grond, 300 bij cabine, 300 bij cockpit en 400 bij KLM-dochterondernemingen en Air France-KLM-groepsfuncties, schrijft KLM.

Het bedrijf verwacht wel dat zo'n 500 tot 1000 nieuwe medewerkers de plek in zullen nemen van personeel dat gebruik heeft gemaakt van de vrijwillige vertrekregeling.

Omzetdaling van 75 procent

Vakbond FNV zegt in een reactie dat KLM niemand gedwongen mag ontslaan en gaat erop letten dat het bedrijf bijvoorbeeld niet uitzendkrachten gaat inzetten op functies van boventallige medewerkers. "Wij gaan goed kijken of dit aantal arbeidsplaatsen overeenkomt met de verwachte krimp van KLM", aldus Birte Nelen, bestuurder van FNV Cabine.

Gisteravond lekte nieuws over het verdwijnen van zeker 1100 banen al uit bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Dat was exclusief de KLM-dochterondernemingen en groepsfuncties.

Bij de presentatie maakte de luchtvaartmaatschappij ook bekend dat het verlies in het tweede kwartaal verder is gegroeid naar 493 miljoen euro. De omzet daalde met 75 procent. Verder verwacht het concern 1,6 miljard euro te moeten terugbetalen aan consumenten vanwege geannuleerde vliegreizen.

Steunpakket

"Er is in de afgelopen maanden al ontzettend veel gedaan om de omvang van het bedrijf aan te passen aan de nieuwe realiteit. Helaas is dat nog niet voldoende en moet er zo snel mogelijk meer gebeuren om de toekomst van KLM veilig te stellen", zegt KLM-topman Elbers in een toelichting op het besluit over het schrappen van de duizenden banen.

Ook schreef hij een column aan het KLM-personeel. Daarin benadrukt Elbers dat het bedrijf ook gedwongen is de maatregelen te nemen vanwege de voorwaarden die zijn gesteld aan het steunpakket van de overheid van 3,4 miljard euro.

In zijn column zegt Elbers zich te ergeren aan "sommige publicaties of commentaren in de media" waarin wordt gesteld dat de leningen een gift zijn. "Dat zijn het niet! Het betreffen leningen waarover we rente betalen en die we moeten terugbetalen (...) Deze onjuiste berichtgeving raakt me."