Commotie over dierenwet: 'Denk niet dat huisdiereigenaren zich zorgen hoeven te maken'

Dat veel vogelhouders met vragen zitten merken ze bij vogelliefhebbersbond NBVV: "We krijgen vragen in de mail. Er is nog veel onduidelijk. Mogen we straks nog vogels in de volière houden, vragen sommigen?"

Ook dierenkenner Martin Gaus is bezorgd, zegt hij in Spraakmakers op Radio 1. "Als de honden van de lijn moeten en de katten naar buiten toe moeten en de konijnen op een bepaalde manier moeten leven, dan moet er wel even gekeken worden of het praktisch mogelijk is. Een hond kan loslopen als het inderdaad kan. Maar een hond is geen wild dier, het is een huisdier. Die kiest voor mensen, en niet voor een roedel honden waar hij mee wil lopen. Op het moment dat zijn baas een andere kant oploopt, loopt hij er achteraan."

Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren, die het amendement heeft ingediend, zegt op Twitter dat paniek onnodig is. "Kan ik mijn hond nog wel aangelijnd uitlaten?" Natuurlijk kan dat! Maar je mag 'm niet levenslang vastbinden. Dat is wat de wetswijziging regelt: een einde aan dieronvriendelijke stallen/kooien en ingrepen."

Het amendement op de Wet Dieren is ingediend door de Partij voor de Dieren, die betoogde dat bijvoorbeeld eenden recht moeten hebben op een omgeving waar ze het water in kunnen. De wetswijziging, al door beide Kamers goedgekeurd, bepaalt nu dat dieren zich vanaf 1 januari 2023 niet hoeven aan te aanpassen aan hun huisvesting, en dat die huisvesting ruimte moet bieden voor hun natuurlijke gedrag. Minister Schouten laat onderzoeken hoe ze de wetswijziging gaat uitvoeren en ze zei gisteren in het vragenuur van de Tweede Kamer dat ze voor het zomerreces met een update komt.

De wetswijziging is vooral gericht op de veehouderij. Maar natuurlijk krijg je ook vragen van huisdiereigenaren, zegt Rodenburg. "Er zijn allerlei situaties waar je over na moet denken. De wet is heel open geformuleerd. Dus het gaat over alle dieren en alle omgevingen. Het is op dit moment lastig te overzien hoe dit nou precies gaat uitwerken, zowel voor huisdieren als voor gehouden dieren."

Snavels afknippen

Volgens Rodenburg hoeven huisdiereigenaren zich niet al te veel zorgen te maken, al is het maar omdat het de vraag is in hoeverre strengere regels bij mensen thuis te handhaven zijn. Het is wel goed om na te denken over het welzijn van dieren, ook huisdieren, vindt hij. "Dat ze zich afvragen : kan ik misschien wat verbeteringen aanbrengen in de huisvesting. Maar daarbij denk je toch eerder aan goede voorlichting, en vraag je je af of je dat via de wet nou zo veel gaat verbeteren. Er zijn miljoenen huisdierhouders. Hoe ga je dat controleren?"

Veehouders krijgen meer met de wet te maken, verwacht de hoogleraar. "Het wordt een hele puzzel voor de veehouderij. De nieuwe wet gaat in 2023 in maar twee jaar is niks als het gaat om systeemveranderingen. Sinds 2019 is het verboden om kippensnavels af te knippen. Kippenboeren moesten ervoor zorgen dat de kippen voldoende mogelijkheden om hun pikgedrag te kunnen vertonen zonder andere dieren de verwonden. Maar daar ging wel twintig jaar aan vooraf zodat de pluimveehouderij zich daarop kon voorbereiden."

Tegelijk zijn er ook veel voorstanders van de wet, en ook Rodenburg is er niet op tegen. "Je ziet binnen Europa steeds meer aandacht voor dierenwelzijn. Die beweging is gaande. De vraag is wel, hoe snel kun je daarmee gaan? Deze wet is redelijk uniek en in die zin loopt Nederland nu voorop, maar je hebt denk ik toch een langere termijn nodig is om die verbeteringen te kunnen realiseren."